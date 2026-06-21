大相撲の幕下・天空海（35＝立浪部屋）が21日、出身地の茨城県大洗町で行われた二所ノ関部屋の合宿に参加した。所属も一門も違うが、会場が実家から車で約15分の場所にあり、春場所中に師匠の立浪親方（元小結・旭豊）を通じて誘いを受けたという。公開稽古では館内のファンから「あくあ」の声を受け積極的に申し合いに参加。ぶつかり稽古では十両・白熊の胸を借りた。稽古後のトークイベントにも登場。二所ノ関親方（元横綱・