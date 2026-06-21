7月6日よりTOKYO MXほかにて放送されるテレビアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（毎週月曜後11：00、のメインビジュアルが公開された。あわせて、追加キャスト18人が発表された。【画像】メイド服なのに大胆へそ出し！『ドッジ弾子』追加キャラクター紹介メインビジュアルには、新玉川小中一貫校 闘球部の7人を待ち構える、各チームキャプテン4人（聖アローズ・二階堂平子、ブラックアーマーズ・御堂蘭、USバッファローズ・ゾ