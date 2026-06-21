ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。チュニジアの背番号１０、メジュブリは豊富な運動量で動きまわり、何度も仕掛けてくる。そんな相手の攻撃のキーマンを、３バックの右に入った冨安がマンマークで封じ込めた。「正直あそこまでプレッシャーをかけろという指示は受けてなかった」と冨安。２日ほど前に告げられたとい