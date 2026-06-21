無理してない？犬が疲れているときの行動 息遣いが荒い 犬は被毛に覆われていて汗をほとんどかかないため、呼吸で熱を発散し体温を調節します。口を開けて「ハッハッ」と荒い息遣いをしている場合、人間と同じように疲れて息が上がっている状態である可能性があります。 犬は口を開けると口角で吊り上がって見えることが多いため、一見すると「楽しくて笑っているだけ」と勘違いしてしまいそうになりますが、あまりに