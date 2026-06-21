犬に絶対与えてはいけない『夏野菜』５選 夏にはみずみずしい野菜をお家にストックするご家庭も増えますよね。中には、そんな旬の野菜を愛犬と楽しみたいと考える人もいるでしょう。 しかし、野菜によっては「少量なら平気」とは限らないことも……。まずは、犬に与えない方がよい代表的な夏野菜を紹介します。 1.とうもろこしの“芯” とうもろこしの実は、ほんのり甘さがあり、犬が食べても問題のない夏野菜です