『FIFAワールドカップ2026』グループF第2節でチュニジア代表と対戦し、危なげない試合運びで4−0の勝利を飾った日本󠁧󠁿代表に海外メディアも注目している。試合後、スポーツ専門メディア『アスレティック』は今回の結果を受け、「日本はベスト32に向けた準備を始めることができる」と主張。勝ち点を「4」に伸ばしたことで決勝トーナメント進出は決定的になったとの見解を示した一方で、「対戦する可能性が高い