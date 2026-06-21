三笘薫が在籍するブライトンが、ヴェネツィアのオーストリア代表DFミヒャエル・スヴォボダの獲得を決定的なモノにしたようだ。イタリアメディア『TuttoMercatoWeb』など複数イタリアメディアが報じている。今夏の移籍市場でブライトンはヤン・ポール・ファン・ヘッケがトッテナム・ホットスパーへ移籍し、アダム・ウェブスターも契約満了で退団。そのため、センターバックの補強が優先事項となっている。現時点ではそのトッ