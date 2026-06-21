［北中米W杯グループステージ第２戦］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本サッカー界総力の勝利だったはずだ。綿密なスカウティングに基づいて現場がデータを整理し、スタッフが対策を練り、最良のコンディションの選手を送り出した。おそらく森保一監督がスタメンを決めた時点で、すでに勝負は決していたに違いない。チュニジア戦を迎える日本は、決して好ましい状況に置かれていたわけではない