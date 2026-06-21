SNS総フォロワー数350万人超(※2026年5月時点)のパペットスンスンとGUのコラボ第2弾が、2026年6月19日よりスタートした。今回は"スンスンたちとアイスクリーム"をテーマに、かわいらしいスンスンたちのグラフィックが施されたTシャツからパジャマ、小物まで全6型がラインナップ。ウィメンズとキッズでリンクコーデできる仕掛けもあり、親子で楽しめる構成になっている。【画像】コラボアイテムをもっと見る■ウィメンズの主役は149