All Aboutが実施している「今年想像以上に値上がりした株」に関するアンケートから、2026年6月2日に回答のあった、愛知県在住63歳男性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：呑兵衛年齢性別：63歳男性同居家族構成：本人、妻、長女居住地：愛知県住居形態：持ち家（戸建て）職業：正社員世帯年収：本人50万円（回答ママ）、妻0円現預金：300万円リスク資産：500万円リスク資産の種類：日本株投資歴：約8年42万500