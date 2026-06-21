「中国人は図々しい」「お金のことばかり言う」――そんな思い込みはありませんか？ 実は、すべての中国人がその価値観に馴染んでいるわけではないようです。翻訳や通訳をこなすほど日本語に流暢な、在日9年目の中国人YouTuber・むいむいさんの著書『とある中国人のむいむいの「私たちはどうしても日本にムキになる」』は、日中の「壁」を「笑い」に変える異文化理解の一冊。今回は本書から一部を抜粋し、実は昔から「周囲の中国人