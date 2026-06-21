人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報が発表された。『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」 in TOKYO』DAY2が21日、有明アリーナで開催された。公演内では、次回公演としてロサンゼルス・ピーコックシアターでの開催が発表された。【写真】会場でサプライズ発表された『ウマ娘』タイトルホルダーのビジュアル今後の公演は、ロサンゼルス、ロンドン、ソウル、横浜で開催され、詳細は