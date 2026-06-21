◇パ・リーグ楽天4―7ロッテ（2026年6月21日ZOZOマリン）楽天は敵地でロッテに敗れ、5連敗を喫した。昨季までロッテで監督を務め、19日の同戦から楽天の指揮を執る吉井理人新監督（61）は、雨天中止を挟んで2試合連続の黒星となった。初回にマッカスカーの適時三塁打で先制したものの、先発・藤井聖が1回で30球を投げて3安打2四球3失点で降板。先頭・小川に右前打を許すと、西川への四球などで2死一、二塁とされ、佐藤、