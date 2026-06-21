福島・郡山市出身の女優、箭内夢菜（やない・ゆめな＝26）が、20日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。酒豪ぶりを明かし、共演者たちを驚かせた。MCの博多大吉が「最初から飲めたの？」と質問すると、箭内は「そうですね、二十歳なった瞬間飲んで。ピッ、ピッ、ピーン！で、もう、こうです」とグラスを傾けるポーズをした。そして「両親が飲ん兵衛なので、私は絶対飲めるって