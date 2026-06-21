お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉（55）が、20日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。コンビで経験した、地獄のような現場を明かした。大吉はこの日のゲストで女優、モデルとして活躍する箭内夢菜（やない・ゆめな＝26）に「東京ガールズコレクションもやるの？」と質問した。「そうですね、ありますね」と答えた箭内に、松岡昌宏が「緊張とかするんもんなの？」と聞く