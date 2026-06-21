ボートレース平和島の「第４０回東京スポーツ賞」は２１日、１２Ｒで優勝戦が行われ、大池佑来（３９＝東京）がインからコンマ１７のスタートを決め逃げ切り、今年３回目、通算３７回目の優勝を飾った。４日間シリーズの今節は初日から安定した成績を残し優勝戦１号艇をゲット。「スタートはしっかり練習して勘をつかめていた」と１Ｍ先に回って完勝。近況イン戦２５連勝という実績通りの走りを見せた。ただ優勝インタビューで