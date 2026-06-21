いま密かに“ご先祖様探しブーム”が広がっている。これまで1000件以上の家系図をつくってきた行政書士の丸山学さんは「制度改正やデジタル化が進み、自分でルーツを簡単に調べられる環境は整いつつある」という。自身も先祖探しを進めているノンフィクションライターの川口穣さんが取材した――。■名前も知らなかった先祖が次々に手元に積み上げられた戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍は、父方25通、母方23通の合計48通。筆者撮影