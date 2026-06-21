ボートレース尼崎の「第３７回サンスポグリーンカップ争奪戦」は２１日、準優勝戦が行われた。森野正弘（４１＝山口）は１０Ｒのイン戦、１Ｍ先マイ、さばいて猛追する谷津幸宏にバックでしっかり伸び返し、優出一番乗りを決めた。「４日目に竹田（辰也）さんのアドバイスでチルト０・５度にしてペラも叩き変えて、感じは良くなった。直線は上位の人と変わらなくなったし、ターン出口の押しもいい。５日目より４日目の方が良か