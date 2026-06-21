ガールズグループ少女時代のティファニーが、夫の俳優ピョン・ヨハンについて「心強い」と述べた。去る6月20日、韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』の終盤には、次週予告が流れた。【画像】ティファニー、共演中に夫と濃厚キス次週の出演者は、ティファニーだ。耳鼻咽喉科を訪れ、分析力があって五感が発達しているという彼女は、医師も喜ぶほど症状を正確に把握して、感嘆を誘った。彼女は誰も気づかない空気清浄機の音