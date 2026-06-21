日本卓球協会は２１日、都内で評議員会と臨時理事会を開き、河田正也会長の再任が決まった。任期は２年で３期目。「強化と普及にプラス、明示化したのは、グローバル化のところ。選手、アスリートがトップレベルで活躍することもそうですが、役員やスタッフの人材育成も含めてやっていかないといけない」と、決意を新たにした。また、星野一朗副会長、宮崎義仁専務理事が退任し、加藤憲二氏が副会長、蓑島尚信氏が専務理事が新