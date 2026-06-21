ラグビー日本代表でＷ杯４大会連続出場のＮＯ８リーチ・マイケル（ＢＬ東京）が２１日、合宿中の宮崎市内で取材に応じ、サッカーで北中米Ｗ杯に臨んでいる森保ジャパンに対する思いを語った。サッカーのＷ杯は１２日に開幕し、日本は１４日に１次リーグ初戦のオランダ戦（ダラス）を２―２で引き分け、この日に行われたチュニジア戦では４―０で圧勝した。国を背負う者同士。リーチは、森保ジャパンに刺激を受けるか問われると