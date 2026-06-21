◆パ・リーグロッテ７―４楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）楽天は終盤の追い上げ実らず今季６度目の５連敗を喫した。先発の藤井聖投手が１回３安打２四球で３失点ＫＯ。吉井理人新監督が２回から継投策に移る執念のタクトを振るったが、同点の８回に加治屋蓮投手が山口に決勝の２ランを被弾した。就任後初勝利はお預けとなり、チームの借金は今季ワーストを更新する「１９」に膨れ上がった。序盤に流れを逸した。藤井が誤算