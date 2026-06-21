◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人の大勢投手が８回に登板するも味方のエラーも絡んで逆転された。大勢は自責０ながら２／３回で４失点となった。３点リードの８回無死一塁。大勢が鵜飼を打ち取ったゴロが、二塁のアンツーカーで少し高くバウンドした。併殺を狙おうと動き始めていた二塁・浦田が打球をグラブではじき、２死ランナーなしとなるはずが無死一、三塁に。続く石伊から三振を奪ったが