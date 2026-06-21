日本バレーボール協会は２１日、開催中の国際大会、ネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ第２週フィリピン大会の女子日本代表登録メンバーの変更を発表した。世界ランク６位の日本は、日本時間同日午後９時開始の世界ランク１位の女王・イタリア戦に臨む。身長１５９センチのセッター・中川つかさ（ＮＥＣ川崎）に代えて、チーム最年長３５歳のセッター・栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）を登録した。栄はイタリア戦から出場可能で、