育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」の人気アイテム「グラモアブラ」から、2026年春夏の新色が登場♡涼しげで洗練された「ブルーベール」と、ヘルシーな血色感をまとえる「コーラルピーチ」の2色が予約販売を開始します。シリーズ累計150万枚を突破したロングセラーだからこそ、機能性もデザインも妥協したくない方にぴったりです。 夏に映える新色2カラー