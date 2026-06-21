◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 7-4 楽天(21日、ZOZOマリン)楽天は8回に試合を振り出しに戻すも、すぐさま勝ち越しを許し敗れました。対したロッテの先発は小島和哉投手。初回2アウトから佐藤直樹選手がフェンス直撃の2塁打で出塁し、続くマッカスカー選手のタイムリーで先制します。しかし援護を受けマウンドにあがった藤井聖投手が失点。ヒットと四球で2アウト1、2塁のピンチを招くと、佐藤都志也選手と山口航輝選手の連続タイムリ