ファンによる菊池の回復を祈る絵馬に感激する場面も8人組グループ・timeleszの菊池風磨が、21日公開のYouTubeチャンネル「よにのちゃんねる」の動画に出演。喉の不調により一時活動を休止していた菊池が活動を再開してから初、約40日ぶりの登場で、休養中の様子を明かした。【動画】「よにのちゃんねる」久々の登場で休養中の様子を告白明かした菊池風磨（18:06〜）今回の動画では、復帰した菊池の喉をいたわるため、二宮和也