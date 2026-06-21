将棋のアマチュア日本一を決める第３９回アマチュア竜王戦（主催・日本将棋連盟、読売新聞社）の全国大会２日目が２１日、東京都港区の「チサンホテル浜松町」で行われ、決勝戦で北海道代表の横山大樹さん（３６）＝写真＝が神奈川代表の菅野倫太郎さん（３６）を破って初優勝を飾った。決勝の対局は序盤で角交換した後、じっくりした駒組みが続いた。後手番の菅野さんは敵陣のすきを見逃さずに攻め込んでリードを広げ、一時は