「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）元ワールド王者が世界進出への思いを一層強くした。舞華が日本、メキシコ、米国での同時所属を果たす野望を語った。この日はコグマと組み、青木いつ希＆鉄アキラ組、八神蘭奈＆虎龍清花組との３ＷＡＹタッグバトルに出場。八神が５分３１秒、ビートストライクからの片エビ固めで鉄から３カウントを奪取した。舞華は白星を逃したが、コグマとコミカルな動き