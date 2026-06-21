YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で「脇姫」として強烈な爪痕を残したタレントの月野ももさんが、週刊ヤングジャンプ（集英社）29号に登場しました。【写真】イラストが得意な月野ももさん。個性的なゼッケンにも注目です月野さんはSNSで「週刊ヤングジャンプ No.29に掲載されてます 7年頃ぶり… 同時にデジタルカバーも発売してるのでゲットして頂けると嬉しいですっ」と報告しました。デジタル化バーの