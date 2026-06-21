気持ちが立ち行かなくなってしまったとき、心を支えてくれる存在までも『不倫』という言葉で片付けてしまっても良いのでしょうか。漫画家・とげとげ。さんの作品『心の不倫は罪ですか？』の抜粋エピソード『ママ友に羨ましがられる「専業主婦」が悩みを打ち明けてみた』では、誰にも頼れない専業主婦の想いが描かれています。【漫画】「心の不倫は罪ですか？」（全編を読む）2児の母である胡桃（くるみ）は、今日も不登校の長男に