棒ギア＆リーフサス＆前後扉の「大ベテラン」が引退2026年6月15日、ジェイアールバス関東 白河支店（福島県白河市）に所属する路線バス車両 日野「ブルーリボン」の「M527-97305」号車が引退しました。この車両は、全国的に非常に希少になっていた車両でした。日野「ブルーリボン」は1982年から販売している大型バスシリーズです。2015年からは全車がいすゞの大型バス「エルガ」と共通設計となっていますが、それ以前は日