FIFAワールドカップ2026日本代表は21日の第2戦でチュニジアに快勝しました。県内でもパブリックビューイングが行われ、サポーターが歓喜に沸きました。 森保 一監督の母校、長崎日大高校で行われたパブリックビューイングでは、約110人のサッカー部員が声援を送りました。 （3年生） 「森保さんも日大のOBで本当に尊敬しているので頑張ってほしい気持ちで応援する」 森保ジャパンの第