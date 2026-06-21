ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。オランダ（同８位）はスウェーデン（同３８位）を圧倒し、同組首位に立った。元日本代表ＭＦの福西崇史さんが試合を振り返る。福西崇史の目日本は最後まで攻守の切り替えの速さを継続した。最終ラインに冨安や板倉、ボランチに田中が先発し、それぞれの良さを生かしつつ、選手が替わ