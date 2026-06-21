【ロンドン＝工藤武人】ＢＢＣなど英主要メディアは２０日、英国のチャールズ国王が自身の納税額を公表すると報じた。国王の弟アンドリュー元王子の逮捕を巡り、王室は情報開示が不十分だとして批判を浴びた。王室は、公表が国王の意思に基づくもので「（王室の）透明性をさらに向上させる」意図があると説明しているという。チャールズ国王の納税額は王室の年次財政報告書の一部として、２５日にも公表される。ＢＢＣは立憲君