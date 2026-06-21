【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】上田綺世の「怪物ジャンプ」（実際の様子）日本代表の背番号18が空を飛んだ。MF佐野海舟が上げたふわりとしたクロスをファーサイドのFW上田綺世が滞空時間の長いヘディングで合わせてゴールネットを揺らし、ファンからは驚きの声が寄せられた。日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節