俳優の森崎ウィン（35）が21日、インスタグラムを更新。演歌界の大御所、北島三郎（89）との対面を報告した。「演劇・歌謡界のレジェンド!!サブちゃんこと、北島三郎さんにお会いできました!!!」とすると、「震えましたね！お会いできて光栄です」とつづり、北島と握手するツーショット写真を公開した。この日、森崎がMCを務め、北島が特別功労賞を受賞した「MUSIC AWARDS JAPAN 2026演歌・歌謡曲LIVE＆最優秀楽曲賞式」が、テ