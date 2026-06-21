【その他の画像・動画等を元記事で観る】チョーキューメイが、TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Season EDテーマとなる新曲「Firetail」を7月1日にデジタルリリースすることが決定した。シリーズ累計発行部数300万部（電子書籍含む）を突破した大人気作品が原作で、2026年1月から1st Seasonが放送され、同年7月からTOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ、AT-Xにて2nd Seasonが放送開始となる