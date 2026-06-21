サッカー系ユーチューバーのグループ「ＬＩＳＥＭ」のたか、しげ、しょうへい、りくが２１日、大阪・梅田で行われた「ａｄｉｄａｓＦＩＦＡワールドカップストアパブリックビューイングイベント」に出席した。北中米Ｗ杯Ｆ組の日本はこの日、メキシコ・モンテレイで１次リーグ第２戦のチュニジアと対戦し、４―０で快勝。勝ち点を４に伸ばしてオランダに次ぐ２位となった。試合開始前からサポーター５３５人が日本代表を