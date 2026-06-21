【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして多彩な活躍を続ける駒形友梨が、5pb. Music移籍後初となるシングル「Many Many Musik」をリリース。本日より各DL＆Streamingにて配信がスタートした。6月20日（土）に開催の『Komagata Yuri 6th Live Tour 〜suehirogari〜』北海道公演にて初披露された「Many Many Musik」は、ポップで躍動感あふれるサウンドと、彼女ならではの透明感あるボーカルが融合した一曲