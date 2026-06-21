新日本プロレス２１日の神奈川・相模原大会で、真壁刀義（５３）が地元凱旋を勝利で飾った。真壁は「凱旋試合」と銘打たれたこの日のメインで、矢野通＆ＹＯＨと組んで極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の成田蓮＆高橋裕二郎＆金丸義信と対戦。ハイライトは１０分過ぎだった。コーナー上から金丸にナックルを連打した真壁が、Ｈ．Ｏ．Ｔの悪の連係に捕まり串刺し攻撃から急所への手刀を狙われる。しかし、矢