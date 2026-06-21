【その他の画像・動画等を元記事で観る】奄美大島出身の絶望系アニソンシンガー“ReoNa”が、2026年7月22日に発売する12thシングル「Amore」のジャケット写真を公開した。「Amore」は、2026年7月7日（火）よりAT-X、TOKYO MX、WOWOWほかにて放送開始となるTVアニメ『きみが死ぬまで恋をしたい』のオープニング主題歌。先日公開されたTVアニメ第2弾PVでは楽曲の一部も解禁され、放送開始に向けて注目を集めている。12thシングル「Am