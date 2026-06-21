桜島で爆発 噴煙1500ｍ 噴石９合目まで飛散 気象台によると、桜島の南岳山頂火口で21日午後6時55分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から1500mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より300から500mの9合目まで飛散し、中量の噴煙が南東に流れています。 桜島の爆発的噴火はことし14回目です。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びか