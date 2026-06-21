俳優のムン・ガヨンさん（29）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。グリーンのストラップレスドレス姿を披露した。ムン・ガヨンさんは、韓国ドラマ「女神降臨」の主演などで知られる。鮮やかなグリーンのドレス姿でムン・ガヨンさんは、エメラルドグリーンのドレスを着たラグジュアリーなコーデや階段をのぼる姿、美しい背中が際立つバックショットなどを投稿。インスタグラムに投稿された写真では、ラグジュアリーなネ