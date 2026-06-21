TOKYO FMグループの「ミュージックバード」が制作し、全国のコミュニティFMで放送中のラジオ番組「アフタヌーンパラダイス」。午後のひとときを彩る心地よい音楽を紹介しながら、様々な話題について三軒茶屋キャロットタワー26階「スタジオキャロット」からの公開生放送でお送りしています。月曜日のパーソナリティは、川久保秀一と真木ひろかが務めます。6月15日（月）の放送では、熊本の健康食品会社「株式会社えがお」商品開発