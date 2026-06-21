鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30〜9:55）。6月のマンスリーゲストは、9人組進化系ミクスチャーユニット・SUPER★DRAGON（スーパードラゴン／通称：スパドラ）から飯島颯さんと伊藤壮吾さん。6月6日（土）の放送では、2人のプライベートな素顔や、自身のキャッチコピーなどについて伺いました。（写真左から）飯島颯さん、鞘師