ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージや、日々のやり取りのなかで持ち上がる話題――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、毎日の「心地よさ」のヒントを探っていきます。今回は、連日の雨でジメジメしがちなこの時期、特に気になりやすい「玄関のニオイ」と、その原因のひとつとなる靴の湿気を効率よく取