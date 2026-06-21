◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜）ＤｅＮＡの先発・尾形崇斗投手が２点ビハインドの５回で降板。今季２勝目はならなかった。５月にソフトバンクから移籍した尾形は、交流戦で３試合に先発して１勝１敗。今回がセ・リーグ球団相手に初めて先発マウンドに立った。初回、２回と走者を出しながらも、１５０キロ台の伸びのある直球を武器に無失点。しかし、３回に２つの四球で２死一、二塁のピンチを招くと、