何をしてあげても「余計なことしないで」って言われてしまうと、夫も本当に困ってしまいますよね…。よかれと思って動いているのに、どんどん空回りしていく感じ、見ていてちょっと切なくなります。でも妻にも何かしらの理由があるはず。このすれ違い、このまま解消されないとかなりまずい展開になりそうな予感がしますよね…。>>【まんが】妻が不機嫌なワケ(ウーマンエキサイト編集部)