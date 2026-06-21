歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が21日、自身のインスタグラムを更新。長女の堀越麗禾（市川ぼたん＝14）と長男の堀越勸玄（市川新之助＝13）が、2017年に亡くなった母・小林麻央さんの墓参りを行った様子を伝えた。【写真】「お二人共大きくなられましたね」堀越麗禾＆堀越勸玄の姿團十郎は「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました、行ってくれたみたい、明日は麻央の祥月命日です」とつづった。これに対